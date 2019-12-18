Казань, , 22:17 — REGNUM Территория Казани увеличилась на 129,4 га за счёт включения в границу города части Матюшинского сельского поселения Лаишевского района. Соответствующее решение приняли на заседании депутаты гордумы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

По словам главы управления архитектуры и градостроительства Казани Ирины Дябилкиной, с инициативой о расширении границ Казани выступил глава Татарии Рустам Минниханов.

По вопросу расширения территории города 20 ноября прошли публичные слушания, возражений ни от одной из сторон не поступило.

Деревня Матюшино — административный центр поселения и единственный населенный пункт — расположена в 50 км езды от Казани. Согласно опубликованным на официальном портале правовой информации Татарии материалам публичных слушаний, в них приняли участие девять человек. В границы Казани включат шесть земельных участков на территории сельсовета общей площадью 1,294 млн кв. метров.