Ижевск, , 22:04 — REGNUM С января 2020 года семьи с низким подушевым доходом в Удмуртии смогут получать повышенное ежемесячное пособие при рождении первого и (или) второго ребёнка до достижения трёхлетнего возраста. Об этом написал на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Он уточнил, что ежемесячный размер выплаты составит в регионе 9 964 рубля в соответствии с установленным в Удмуртии прожиточным минимумом для детей.

Право на получение данной выплаты имеют семьи, среднедушевой доход в которых не превышает двукратный размер прожиточного минимума за II квартал 2019 года, то есть не более 21 216 рублей на каждого члена семьи.

Эта мера вводится для достижения целевых показателей национального проекта «Демография».

ИА REGNUM напоминает, в августе текущего года закон о выплатах при рождении детей для семей с низким доходом подписал президент России Владимир Путин.