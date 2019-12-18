Москва, , 21:55 — REGNUM Рост жилищного строительства в России в ноябре ускорился до 14,2% в годовом выражении после роста на 11,1% в октябре и 2,8% в сентябре. Такие данные обнародовала 18 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По информации ведомства, всего в стране минувшем месяце было построено 7,8 млн квадратных метров жилья.

За период с января по ноябрь 2019 года в России построено 62,9 млн квадратных метров жилья, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении объем строительства жилья в ноябре в сопоставимых ценах вырос на 0,2% в годовом выражении — до 885,9 млрд рублей. За одиннадцать месяцев года показатель вырос на 0,4% и составил 7 трлн 897,4 млрд рублей.