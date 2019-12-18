18 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в представленных направлениях и сферах деятельности. Перечень направлений, которые входят в сферу регулирования Минфина, достаточно широкий: от бюджетной политики, формирования и контроля исполнения федерального бюджета до деятельности по организации игр, основанных на риске.

Галина Смирнова, , 21:25 — REGNUM Для начала напомню, что Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в представленных направлениях и сферах деятельности. Перечень направлений, которые входят в сферу регулирования Минфина, достаточно широкий: от бюджетной политики, формирования и контроля исполнения федерального бюджета до деятельности по организации игр, основанных на риске. Уже даже требования к форматам заносимых ЗАГСом сведений формирует тоже Минфин. Так сказать: ширится и множится сфера влияния Минфина на жизнь страны! Ведь финансы играют ключевую роль в ее развитии.

Флаг России

Только политикой, совершаемые Минфином действия назвать сложно. Об этом уже, какой только эксперт ни говорил. Всё больше они сводятся к бухгалтерским функциям, применяемым на рядовых предприятиях. Захотел — выделил деньги, захотел — придержал, выделил вовремя или с опозданием. Это и есть сегодняшняя тактика «политики» Минфина, но заметьте в отношении только к России. Тогда как по отношению к США, Минфин по многим признакам более лоялен.

Как мы помним, в конце июня Госдумой РФ во втором чтении были приняты внесенные в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» поправки, предусматривающие повышение в 2019 году поступлений в казну налогов и сборов. На сайте Минфина находится документ, именуемый не иначе как «Бюджет ГРАЖДАН». Как следует из наименования, Минфин хочет таким образом, продемонстрировать и подчеркнуть социальную ориентированность бюджета 2019-го года. Многие ли из вас ощутили его социальные блага на себе???

Самое интересное, что в этом году доходы бюджета вырастут исключительно за счет конечного потребителя, народа. Как указано в документе ненефтегазовые доходы бюджета в этом году вырастут, а нефтегазовые, наоборот, снизятся. Доля разницы между этими поступления составит более 3,3 триллионов рублей. Таким образом, Минфин сможет отчитаться, что он выполнил поставленную задачу, слез так сказать с нефтяной и газовой иглы. Но вот парадокс, слез он с нее не за счет роста промышленности, а за счет снижения доходов граждан. И здесь мы сейчас находимся только в начале сложного пути, ведь за снижением доходов, следует снижение потребительского спроса. Он уже наблюдается, мы не единожды прогнозировали данную ситуацию. Дальше подобное развитие событий приведет не просто к стагнации, а к необходимости заново перезапускать экономику. Доведем экономику до состояния социальных сфер, в частности по типу здравоохранения, где стимулирующими мерами не обойтись, нужны реанимирующие, стоимость которых обойдется стране гораздо дороже. Минфин не просто не способствует росту экономики, он ее губит в самом прямом смысле слова!!!

Что примечательно, давит он ее сильнее вместе с ростом агрессии США против России. Уже не раз возникало впечатление, что Минфин РФ способствует расширению доли иностранного присутствия в России. На этот раз ведомство предоставило еще один повод.

Летом мы сообщали, что Минфин планировал увеличить международные заимствования. Некоторые эксперты считают, что, несмотря, на профицит бюджета, эти действия вполне оправданы, дескать, деньги за рубежом сейчас недорогие, можно сыграть в плюс за счет снижения разницы стоимости предыдущих заимствований и новых. Другие эксперты говорили, что подобные заимствования нужны и полезны для реализации инфраструктурных проектов. Может, и так, но это всего лишь предположения. Нам совершенно неизвестно под какой процент брались и берутся эти деньги, и на каких условиях.

Так, например, в июле этого года мы сообщали, что «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» финансируется в рамках сотрудничества между Российской Федерацией, в лице Минфина России, и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). В данном случае речь шла о реконструкции очистных сооружений одного из регионов России. Год назад соглашение с МБРР было продлено до 2020 года. Так вот, мы говорили о том, что для непосредственных участников проектов, по информации одних информационных источников, предоставляются безвозвратные и беспроцентные гранты, другие сообщают, что финансовая помощь предоставляется в виде фантов. Гранты и фанты очень сильно отличаются друг от друга. Фанты являются наиболее дорогим инструментом кредитного финансирования. Грант для кредитора убыточен. А фант вряд ли выгоден заемщику, поскольку его величина рассчитывается как разность номинальной суммы займа и современной величины платежей по погашению займов, рассчитанной по рыночной ставке, и проблема здесь скрывается в этом самом выборе надлежащей ставки процента для расчета современной величины. Как правило, используют превалирующую на рынке долгосрочных кредитов ставку.

Поэтому, о каких выгодах для России идет речь, неизвестно. Наблюдаем ли мы, особенно в последнее время признаки выгодной для страны деятельности Минфина??? Пока что мы видим, что растет налоговое давление, снижается рост экономики, если его вообще можно назвать ростом, падает уровень доходов, либерализируется и без того довольно либеральное валютное законодательство, вывозятся ресурсы, множится присутствие капитала США, растет внешнее давление того же США.

Конечно, возникает вопрос, с чего вдруг Минфин при наличии денег в стране и совершенном отсутствии понимания, куда их тратить, кроме как при большом желании с помощью налоговых поступлений от граждан докапитализировать государственные компании, а затем их приватизировать и продолжать пичкать их, находящихся уже в частных руках, деньгами через госзаказы, решил сейчас еще и увеличить долю России в госдолге США.

Отметим, что в октябре этого года Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги на 622 млн. долларов — до 10,697 млрд. долларов. Об этом сообщалось в отчетах Минфина США. К слову, это уже третье за этот год повышение вложений в американские госбонды. Да, весной прошлого года наша страна начала резко сокращать инвестиции в госдолг США, как напоминают эксперты, замечая, что сегодня доля вложений в американские бумаги в общем объеме резервов России невелика.

Однако вопрос, зачем мы в принципе вернулись к наращиванию доли американских бумаг, озадачивает многих.

«Зачем мы это делаем? Зачем мы продаем столько нефти и газа, если потом не знаем, куда эти деньги деть?» Этими вопросами задается доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, в интервью изданию «Свободная пресса».

«У себя кредиты выдаем под 11%-15%, а деньги свои размещаем под менее чем два процента. Вопрос, какая польза в такой экономической операции? Это ключевой вопрос, и я не знаю, как на него ответить. Поэтому, может, господин Силуанов объяснит, почему это выгодней? Зачем превращать то, что в недрах лежит — нефть и газ, — в бумажки? Вы не знаете, куда вложить деньги? Бизнес взывает внутри страну: «Дайте инвестиции, мы обрезаны!». А Минфин говорит: «Денег нет». Но при этом деньги размещает в американских бумагах. Где тут логика, в чем?», — подчеркивает Крутаков.

Эксперт отмечает, что «финансовая мировая система, основанная на долларе, изживает себя. Долг США, переваливший за 20 триллионов — это невозвратный долг. Все понимают, что у Штатов активов на эту сумму просто нет. Как может быть надежной эта денежная единица, если у них нет активов под её обеспечение?».

Конечно, чисто гипотетически, можно предположить, что Россия сможет в этом случае потребовать в счет невозвратного долга, вернуть его активами — нашими же активами, присвоенными, в том числе, в результате санкций. Но это версия из области фантастики. Потому как в руках России не самый крупный госдолг США, впереди нас еще десятки стран, да и зачем тогда Минфин активно избавлялся от американских бумаг весной прошлого года?! К тому же очевидный факт того, что политика Минфина — губительная для страны, не оставляет шансов считать версию с обменом госдолга на свои активы, возможной и актуальной. Более того, известно, что Минфин, наоборот, торопится продать наши активы, в особенности государственные.

Возможно, ведомство посылает нам всем сигнал, мол, торопитесь, доллар ждет успех, вложитесь в доллар, мы не верим в экономику России, и вы не верьте. Но сигналы эти ложные и лживые. Хотя бы, потому что предыдущие инвестиции Минфина РФ в китайские юани принесли стране многомиллиардные убытки!!! А значит, Минфин не способен дать точных прогнозов, только если сам не моделирует события, играющие на руку США.