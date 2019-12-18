Рим, , 21:09 — REGNUM Власти Италии готовы незамедлительно вмешаться в кризисную ситуацию вокруг авиакомпании «Алиталия», заявил в среду, 18 декабря, министр экономического развития Стефано Патуанелли.

Альтернативой может оказаться сценарий, при котором «самолеты останутся на земле», что вряд ли кого-то устроит, добавил министр.

Как сообщалось ранее, власти Италии пытались найти инвесторов для находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день компании, однако этот план не увенчался успехом. Сейчас рассматривается вариант направления в «Алиталию» комиссаров с особыми полномочиями, которые будут призваны вернуть ситуацию в нормальное русло, после чего правительство вновь попробует продать часть акций компании.