Курган, , 21:08 — REGNUM В Кургане названы самые востребованные профессии на рынке труда. Большинство вакансий наблюдается по профессиям водитель автомобиля, продавец продовольственных товаров, уборщик производственных и служебных помещений, охранник, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным сайта городской администрации.

Наиболее оплачиваемыми являются вакансии директора предприятия торговли с зарплатой 59 тыс. рублей в месяц, врача-психиатра — 51, 6 тыс. рублей, электрогазосварщика, инженера-технолога и инженера-конструктора с зарплатой 45 тыс. рублей в месяц. На 40 тыс. рублей в месяц может рассчитывать фельдшер, токарь, инженер и менеджер.

Согласно данным городского центра занятости, врачам в Кургане предлагают зарплату в 35 тыс. рублей, учителям — 25 тыс. рублей, педагогам дополнительного образования — 16 тыс. рублей. Уборщик производственных помещений может заработать 17 тыс. рублей.