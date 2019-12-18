Калуга, , 20:46 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, в первом наукограде в рамках работы Совета при губернаторе Калужской области по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» глава региона Анатолий Артамонов посетил новые жилые микрорайоны, где в настоящее время идет строительство.

Калужский губернатор посетил новые жилые микрорайоны Обнинска Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии также приняли участие члены регионального кабинета министров, главы администраций муниципалитетов, руководители профильных ведомств, компаний застройщиков.

Первым объектов посещения стал жилой комплекс «Скандинавия». Работы здесь ведутся с начала 2016 года без привлечения бюджетных и кредитных средств — за счет дольщиков. В настоящее время введено в эксплуатацию пятиэтажное двухсекционное здание с пристроенной котельной. Его общая площадь — 5588,2 кв. м. В цокольном этаже размещены кладовые открытого типа. Дом оборудован грузопассажирскими лифтами, квартиры — счетчиками учета энергоресурсов.

Калужский губернатор посетил новые жилые микрорайоны Обнинска Пресс-служба правительства Калужской области

Застройщик завершил работы по выполнению инвестиционного договора с администрацией Обнинска по устройству части улицы Спортивный проезд, в частности, смонтировано освещение, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги, тротуара, организована система ливневой канализации с локальными очистными сооружениями.

В жилом комплексе «Звездный городок», который также осмотрели члены совета, идет строительство шести девятиэтажных секций. Проект создан в творческой мастерской «АрхПроект». Автор — заслуженный архитектор России Владимир Шкарпетин. Будущие жители смогли принять участие в проектировании квартир на этапе строительства. Проект также предусматривает энергосберегающие инженерные решения, которые позволят снизить квартплату. В распределительных узлах установлены поквартирные тепловые счетчики и регулирующая арматура на приборах отопления. На территории будущего дома находится подземный паркинг.

Калужский губернатор посетил новые жилые микрорайоны Обнинска Пресс-служба правительства Калужской области

Также члены совета осмотрели новую дорогу — второй этап улицы Усачева, которая построена в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Её протяженность — 593,61 погонных метров. Стоимость работ составила около 65 миллионов рублей. В рамках благоустройства здесь сделаны остановочные заезды на площади 168 кв. м и автомобильные стоянки на площади 3550 кв. м, установлено 36 опор освещения.