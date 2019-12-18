Нижний Новгород, , 20:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде состоялся региональный форум ОНФ (Общероссийского народного фронта) «Здравоохранение. Курс на развитие». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

В работе форума приняли участие около 250 человек — замминистра здравоохранения Мария Волчкова, главы городских округов и районов, главврачи центральных районных больниц, общественники, представители пациентских сообществ.

Участники обсудили перспективы развития скорой медицинской помощи, проблемы цифровизации здравоохранения и привлечения медицинских кадров, а также вопросы лекарственного обеспечения.

Отмечается, что укомплектованность районных больниц в Нижегородской области врачами в настоящее время составляет 55−60%. По мненрию экспертов, для преодоления этой проблемы необходимо увеличить число бюджетных мест в нижегородской медакадемии для жителей сельских районов. Сейчас дефицит врачей составляет около 1 тыс. человек, а на первый курс приняли 395 студентов.

Для привлечения медиков в сельские поликлиники предлагается выделять служебное жилье за счет местных самоуправлений и областного бюджета с возможностью приватизации не меньше чем через 15 лет. Аналогичное предложение рекомендуется распространить и на крупные города, где врачей тоже не хватает.

Из 435 работающих в регионе машин скорой помощи, 350 выработали пятилетний срок. Предложено обновлять медицинский автопарк за счет средств областного и федерального бюджетов автомобилями не старше пяти лет.

«В течение нескольких месяцев мы собирали предложения. Их высказывали практикующие медики, неравнодушные активисты и общественники. Далее вынесли эти предложения на обсуждение экспертного сообщества… Уже сегодня результат этой кропотливой работы будет передан в правительство региона для проработки, возможного включения в региональные программы», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Соломон Апоян.

По словам руководителя территориального органа Росздравнадзора Сергея Щукина, во всех регионах начали готовиться к реализации нового национального проекта, который касается именно развития и реформирования системы первичной медико-санитарной помощи.

«Цель — найти оптимальные схемы размещения медицинских организаций, провести инвентаризацию зданий и оборудования, обеспеченности кадрами. Каждый регион должен разработать свой четкий паспорт проекта — чтобы все понимали, куда и какие средства необходимо вложить для нормализации работы системы здравоохранения в целом», — отметил Щукин. По его мнению, работа, проводимая ОНФ, полностью синхронна с целями нового проекта.