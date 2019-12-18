Петрозаводск, , 20:16 — REGNUM В рамках Национального проекта «Здравоохранение» в Республике Карелия реализуются мероприятия, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями. Общий объем финансирования онкологической программы, рассчитанной до 2024 года, из федерального и республиканского бюджетов составляет более 1 млрд рублей.

В 2019 году на реализацию программы направлено более 220 млн рублей, в том числе более 159 млн рублей федеральной субсидии с целью переоснащения и дооснащения Республиканского онкологического диспансера. В течение года на эти средства поставлены 17 единиц современного оборудования, включая ультразвуковую систему для видеогастроскопа, эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций, УЗИ-аппарат экспертного класса, аппарат ИВЛ, наркозно-дыхательную и другую диагностическую и операционную технику.

В среду, 18 декабря в диспансере было представлено недавно введенное в эксплуатацию оборудование — специализированный мультиспиральный компьютерный томограф (16 срезов) с программой для диагностики новообразований, а также передвижной рентгеновский аппарат типа «С-дуга».

Известно, что смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте после болезней системы кровообращения. Как рассказал главный врач диспансера Ерванд Хидишян, перед онкологической службой Карелии поставлена задача снизить к 2024 году смертность от новообразований на 10 процентов. Оснащение диагностических и лечебных подразделений современной техникой призвано помочь в достижении этой цели, в том числе за счет внедрения в практику передовых медицинских технологий. Одним из самых высокоинформативных методов диагностики является как раз компьютерная томография, с помощью которой можно визуализировать любые патологические очаги и процессы в органах и тканях и выбрать необходимый способ лечения. Технические особенности системы «С-дуга» позволяют с большой уверенностью обнаруживать патологические новообразования и проводить рентгеновские исследования во время оперативных вмешательств.

Приблизить специализированную помощь населению районов поможет создание на территории республики шести центров амбулаторной онкологической помощи — в Костомукше, Сегеже, Сортавале и трех центров в Петрозаводске. Для оснащения такого центра, который откроется в следующем году в Межрайонной больнице №1, в рамках нацпроекта приобретены цифровой маммограф и УЗИ-аппарат экспертного класса, оборудование для гистологических исследований — общей стоимостью около 20 млн рублей.

Также в Петрозаводске завершается работа по проектированию современного онкологического центра, который планируется построить в рамках реализации федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.