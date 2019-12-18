Тула, 18 декабря 2019, 19:48 — REGNUM 500 километров ветхих тепловых сетей — или 26% от их общей протяжённости — заменено в Тульской области с 2016 года. Об этом в своём послании заявил 18 декабря губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
Также, отметил Алексей Дюмин. В регионе начали решать одну из самых острых и сложных проблем региона — проблему качества водоснабжения. На данный момент, привёл данные губернатор, выполнены работы по комплексному ремонту на 76 объектах в 43 населенных пунктах.
Пока остаётся проблема качества воды — во многих оно не соответствует санитарным нормам. Эту проблему поможет решить трехлетняя региональная программа «Чистая вода», а также финансирование — почти 1,2 млрд рублей — по федеральной программе.
Губернатор также поручил главам муниципалитетов активизировать работу с неэффективными собственниками коммунальных объектов, попросив подключиться к работе прокуратуру, Следственный комитет и УМВД по Тульской области.