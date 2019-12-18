Тула, , 19:48 — REGNUM 500 километров ветхих тепловых сетей — или 26% от их общей протяжённости — заменено в Тульской области с 2016 года. Об этом в своём послании заявил 18 декабря губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Губернатор Тульской области выступил с посланием Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Инженерная инфраструктура, созданная в советские годы, уже выработала свой ресурс. Сегодня мы серьезно вкладываемся в модернизацию тепло ‑ и водоснабжения. С 2016 года заменили почти 500 км ветхих тепловых сетей, это 26% их общей протяженности. В итоге два последних года все муниципалитеты области в срок получают паспорта готовности к отопительному сезону. Такого не было никогда», — подчеркнул губернатор.

Также, отметил Алексей Дюмин. В регионе начали решать одну из самых острых и сложных проблем региона — проблему качества водоснабжения. На данный момент, привёл данные губернатор, выполнены работы по комплексному ремонту на 76 объектах в 43 населенных пунктах.

«Давно назрела замена магистральных водоводов в Туле. Уже заменен самый аварийный участок водовода крупнейшего района областного центра — Пролетарского. А за три года мы планируем заменить 30 км магистральных водоводов Тулы», — подчеркнул Дюмин.

Пока остаётся проблема качества воды — во многих оно не соответствует санитарным нормам. Эту проблему поможет решить трехлетняя региональная программа «Чистая вода», а также финансирование — почти 1,2 млрд рублей — по федеральной программе.

«Наша задача — в итоге обеспечить всех жителей области коммунальными услугами надлежащего качества», — подчеркнул Дюмин.

Губернатор также поручил главам муниципалитетов активизировать работу с неэффективными собственниками коммунальных объектов, попросив подключиться к работе прокуратуру, Следственный комитет и УМВД по Тульской области.