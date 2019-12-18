Ашхабад, , 19:48 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по столице Туркмении, ознакомившись с ходом работ по строительству нового торгово-развлекательного центра и автобана Ашхабад — Туркменабат. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер ознакомился с эскизами торгового комплекса и высказал замечания, касающиеся планировочных решений архитектурного облика и внутреннего оформления зданий.

При этом Бердымухамедов отметил, что основным принципом дальнейшего развития столицы должна стать самодостаточность организации городской среды, при которой население будет иметь возможность работать, учиться, отдыхать, заниматься спортом, творчеством, пользоваться современными услугами торгового, развлекательного и оздоровительного сервиса, который должен находиться в шаговой доступности.

Затем президент посетил строительную площадку высокоскоростного автобана Ашхабад — Туркменабат протяженностью около 600 километров, который позволит улучшить транспортное взаимодействие с соседним Узбекистаном и предоставит грузоперевозчикам прямой выход к морскому порту в городе Туркменбаши.

Изучив представленные эскизы проекта автобана, глава государства высказал ряд замечаний и внес соответствующие коррективы.

Читайте также: Сын президента Туркмении дал старт строительству первого в стране автобана