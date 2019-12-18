Ашхабад, , 19:36 — REGNUM В Ахалской области Туркмении аграриев, не сумевших выполнить план по сдаче хлопка, вызывают на допрос в прокуратуру и требуют выплатить государству компенсацию, передает «Азатлык».

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По словам местных жителей, против хлопкоробов, которые не могут заплатить 1500 манатов (26 850 рублей) за каждую недополученную государством тонну хлопка, обещают возбудить уголовные дела.

При этом в прокуратуре настаивают на том, что сельчане могут продать овец, коров и других домашних животных, для того чтобы заплатить государству. В то же время следователи игнорируют жалобы аграриев на то, что государство не выполнило своих обязательств по их обеспечению сельхозтехникой, удобрениями и поливной водой,

Такая же ситуация складывается и в других регионах Туркмении, где арендаторов сельхозугодий также вызывают в прокуратуру за то, что они не смогли выполнить хотя бы половину от установленного государством плана по сбору хлопка.

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