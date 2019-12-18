Душанбе, , 19:33 — REGNUM В общей сложности таджикистанские предприятия и организации задолжали около 6,7 млрд долл. По состоянию на 1 октября 2019 года. Такие данные приводит Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Большая часть долга, более половины от общего объёма — 35,4 млрд сомони (3,7 млрд долл.) приходится на предприятия республиканского уровня, такие как ТАЛКО, «Таджик Эйр», «Барки точик», Таджикская железная дорога и Международный аэропорт Душанбе.

Согласно данным по итогам 9 месяцев 2019 года, убыточными числятся 28,5% всех предприятий страны. Наиболее крупный должник — госэнергохолдинг «Барки точик» — 2,4 млрд долл.