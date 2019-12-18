Архангельск, , 19:24 — REGNUM Регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту Архангельск — Вельск будут возобновлены в 2020 году, а в 2021 году из областного центра можно будет летать в Каргополь. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В региональном правительстве ИА REGNUM сообщили, что в 2020 году на развитие малой авиации из бюджета области будет выделено 344 миллионов рублей. Это почти на 100 млн больше, чем в 2019 году.

Добавим, что для осуществления перевозок «2 Архангельский объединенный авиаотряд» по лизингу приобрел два самолёта Л410.