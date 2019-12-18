Москва, , 18:56 — REGNUM Темп роста ВВП России в ноябре замедлился до 1,6% в годовом выражении после 2,3% в октябре и 1,9% в сентябре. Такие данные приводятся в опубликованном 18 декабря докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

С начала текущего года рост ВВП, по оценке министерства, составил 1,3% в годовом выражении.

В докладе отмечается, что текущая динамика экономического роста укладывается в ожидания Минэкономразвития по росту ВВП в четвёртом квартале и по 2019 году в целом.

Вместе с тем подчёркивается, что «с учётом ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в других отраслях (торговля, сельское хозяйство) существует риск дальнейшего ослабления экономической активности в декабре и начале 2020 года до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса».