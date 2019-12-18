Киев, , 18:47 — REGNUM Правительство Украины в любом случае гарантирует населению страны цену на газ в ближайшие месяцы ниже, чем та, что была прошлой зимой, заявил прессе сегодня, 18 декабря, украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава кабмина подчеркнул, что даже при наихудшем глобальном энергетическом сценарии (отсутствии договора по транзиту) цена на газ для населения Украины будет ниже, чем прошлой зимой.

«Мы твердо намерены сделать всё от нас зависящее для того, чтобы этой зимой люди в платежке получили как можно меньшие цифры… Мы приняли необходимые меры и обеспечили, чтобы цена на газ не росла», — отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что отсутствие транзитного контракта на поставку российского газа в Европейский союз через Украину несет «понятные риски».

ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительным подсчетам, конечная цена на газ для населения на первый квартал 2020 г. не превысит 8 грн. за один кубометр, при сохранении текущих тарифов на транспортировку и распределение газа. Это на 12% ниже, чем цена первого квартала 2019 г. Правительство Украины зафиксировало эту цену как максимальную, даже если при отсутствии транзита цены на газ резко взлетят вверх.