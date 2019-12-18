Москва, , 18:27 — REGNUM Строительство Крымского моста через Керченский пролив официально завершено. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В ведомстве официально заявили, что подтверждают технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Несколько дней назад были проведены последние выездные проверки, по результатам которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань».

«Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову», — сообщает Ростехнадзор.

Уточняется, что в документе сказано — Крымский мост построен и соответствует проектной документации.

Таким образом официально завершается строительство железнодорожной части моста и всего моста через Керченский пролив в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста была завершена 15 мая 2018 года. Тогда же президент России Владимир Путин лично проехал на «КамАзе» по новому мосту.

Вскоре по железнодорожной части моста пойдут регулярные поезда.