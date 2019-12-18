Москва, , 18:15 — REGNUM Урожай зерна в России в 2019 году составил 120,6 млн тонн, увеличившись на 6,5% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом говорится в обнародованном 18 декабря оперативном докладе Росстата.

«В 2019 году в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 120,6 миллиона тонн зерна в весе после доработки», — сообщают в Росстате, напоминая, что в 2018 году этот показатель составил 113,2 млн тонн.

Таким образом, урожай зерна в текущем году стал третьим по величине в постсоветской истории России. Рекордный урожай российские аграрии собрали в 2017 году, он составил 135,54 млн тонн. Второй по объёму урожай — 120,68 млн тонн — был собран за год до этого.

Сообщается также, что в 2019 года основная доля зерна (70%) была выращена в сельхозорганизациях, 29,2% от общего объёма зерна собрали фермеры.