Калининград, , 18:13 — REGNUM В предпраздничный и праздничный период между Калининградом и Москвой будут пущены дополнительные поезда, сообщила сегодня, 18 декабря, пресс-служба Калининградской железной дороги.

27, 30 декабря и 5 января с Белорусского вокзала в Москве будет пущен поезд № 219. Он будет отправляться в 15.17, а прибывать в Калининград будет на следующий день в 11.59 по местному времени (12.59 по мск).

Из Калининграда в Москву будут пущены дополнительные рейсы поезда № 220: с Южного вокзала 28 декабря и 3 и 7 января в 20.40 (21.40 по мск). Поезд в столицу будет прибывать на следующие сутки в 23.23 часов.