Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Дополнительные законодательные меры по контролю за сферой такси, которые были внесены на обсуждение в Государственную думу, не нужны, поскольку существующее правовое регулирование достаточно продуманно и действенно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила региональный менеджер оператора такси под брендом Bolt в России и Украине Екатерина Хан.

Напомним, группа сенаторов и депутатов во главе с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, регламентирующий деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси и деятельности агрегаторов такси (служб заказа легкового такси).

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По мнению собеседницы агентства, благодаря массовому доступу к мобильному интернету и развитию функциональности подобных сервисов в России, всё больше пользователей переключаются с ранее традиционных заказов по телефону или поиска специальных мест остановок такси на цифровой способ получения услуг. Bolt изначально был основан в 2013 году как стартап, специализирующийся именно на заказе автомобилей с водителем через приложение в смартфоне.

Идея федеральных властей установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли, и в первую очередь ввести понятие «агрегатор» в правовое поле — неоправданна, считает собеседник агентства. В 2018 году было введено понятие «агрегатор товаров и услуг» и, в том числе, оно распространяется на технологические платформы, позволяющие заказать такси.

«Данный закон, введенный в действие с 1 января 2019 года, позволяет успешно защищать, в первую очередь, права потребителей, пользующиеся услугами агрегаторов. В этой связи введение отдельного понятия «агрегатор такси» представляется избыточным. В то же время, необходимо ознакомиться с текстом законопроекта перед тем, как предметно комментировать конкретные требования», — пояснила Екатерина Хан.

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Что касается «солидарной ответственности», которая предусматривается законопроектом, то в настоящий момент, по словам Хан, агрегаторы такси предоставляют информационные услуги, связывая водителей и пассажиров, поэтому распространение ответственности перевозчиков на информационные платформы представляется избыточной и асимметричной ответственностью.

«Вместе с тем, Bolt в числе лидирующих агрегаторов, работающих в России, берет на себя добровольную ответственность по страхованию жизни и здоровья каждого пассажира или водителя во время поездок, заказанных через платформу. В случае возможности прямой работы с самозанятыми можно рассматривать введение дополнительных требований к службам заказа легкового такси для обеспечения должного уровня качества и безопасности перевозок в данной сфере», — пояснила представитель компании.

По ее словам, один из сценариев подобных требований сформулирован в Концепции правового регулирования деятельности служб заказа легкового такси на территории Российской Федерации, разработанной под эгидой Экспертного совета при правительстве РФ.