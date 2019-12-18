Симферополь, 18 декабря 2019, 18:04 — REGNUM Из-за срыва сроков поставок оборудования в Симферополе на несколько месяцев откладывается ввод в эксплуатацию многофункционального медицинского центра им. Семашко, стоимостью 10 млрд рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, одна из самых современных больниц страны должна начать свою работу в июле 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил о том, что строительство нового медцентра под Симферополем удорожало на 450 миллионов рублей.
Об этом: Новый медцентр в Симферополе подорожал на полмиллиарда рублей