Рига, , 17:40 — REGNUM В признанном неплатежеспособном латвийском PNB Bankā арестованы счета 10 украинских IT компаний, которые теперь не могут получить даже гарантированные законом 100 000 евро. Об этом сообщает портал Dienas Business.

По данным журналистов, украинские предприниматели проинформировали о случившемся вице-премьера Украины Дмитрия Кулеба, написав ему специальное письмо. Суть конфликта состоит в том, что после того, как представители фирм оформили и запросили надлежащим образом заявления о возврате гарантированных законом средств, счета этих компаний были арестованы Службой финансовой разведки Латвии. Эти действия латвийской спецслужбы вызвали у коммерсантов недоумение.

Компании являлись клиентами PNB Bankā в течение 5 и более лет и никогда до этого не сталкивались с обвинениями в отмывание денег.

По мнению украинских коммерсантов, проблема носит не случайный, а систематический характер. Предприниматели пишут, что чувствуют себя в этой ситуации заложниками потерявшими деньги, которым приходится тратить тысячи евро на оплату гонораров латвийских юристов, не имея никаких гарантий в положительном решении вопроса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 августа 2019 года деятельность PNB banka была приостановлена, а 12 сентября банк был объявлен неплатежеспособным.