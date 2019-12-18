Кострома, 18 декабря 2019, 17:34 — REGNUM Сотрудники «Костромской верфи» устроили забастовку, на работу не вышла часть коллектива, — сообщает Kostroma.Today
Сообщения о забастовке на костромской судоверфи появились в соцсетях еще на прошлой неделе. Сотрудники завода опубликовали на своих страницах открытое письмо руководству с требованием выплатить долги по заработной плате за октябрь и ноябрь и предупреждали о приостановке работы верфи до полного погашения задолженности.
16 декабря исполнительный директор АО «Костромская верфь» Андрей Бабин прокомментировал в СМИ ситуацию. Он объяснил, что задержки заработной платы связаны с реорганизацией компании. Долги перед работниками за октябрь и ноябрь будут выплачены в середине недели и заверил, что предприятие работает в обычном режиме и обеспечено заказами на несколько лет вперед.
Напомним, завод уже задерживал сотрудникам зарплату. После вмешательства прокуратуры часть долгов выплатили.
АО «Костромская верфь» производит крупнотоннажные баржи грузоподъемностью от 1000 до 5000 тонн, буксиры-толкачи, нефтеналивные танкеры смешанного — река-море — плавания.
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