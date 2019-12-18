Кострома, , 17:34 — REGNUM Сотрудники «Костромской верфи» устроили забастовку, на работу не вышла часть коллектива, — сообщает Kostroma.Today

Сообщения о забастовке на костромской судоверфи появились в соцсетях еще на прошлой неделе. Сотрудники завода опубликовали на своих страницах открытое письмо руководству с требованием выплатить долги по заработной плате за октябрь и ноябрь и предупреждали о приостановке работы верфи до полного погашения задолженности.

16 декабря исполнительный директор АО «Костромская верфь» Андрей Бабин прокомментировал в СМИ ситуацию. Он объяснил, что задержки заработной платы связаны с реорганизацией компании. Долги перед работниками за октябрь и ноябрь будут выплачены в середине недели и заверил, что предприятие работает в обычном режиме и обеспечено заказами на несколько лет вперед.

Напомним, завод уже задерживал сотрудникам зарплату. После вмешательства прокуратуры часть долгов выплатили.

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