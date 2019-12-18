Москва, 18 декабря 2019, 17:30 — REGNUM Закон о виноградарстве и виноделии будет способствовать росту объёмов инвестиций в отрасль и развитию отечественных виноградарских и винодельческих хозяйств. Об этом 18 декабря ИА REGNUM заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем итоговом чтении приняла закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ. Он, в частности, устанавливает, что вином считается винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта.
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