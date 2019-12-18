Москва, , 17:30 — REGNUM Закон о виноградарстве и виноделии будет способствовать росту объёмов инвестиций в отрасль и развитию отечественных виноградарских и винодельческих хозяйств. Об этом 18 декабря ИА REGNUM заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

«Помимо бюджетных субсидий законопроектом предлагаются такие меры поддержки, как применение особых налоговых режимов, предоставление льгот по уплате земельного налога для виноградников, возмещение затрат на выплату процентов по банковским кредитам. Всё это будет способствовать росту объёмов инвестиций в отрасль и развитию отечественных виноградарских и винодельческих хозяйств», — уверен депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем итоговом чтении приняла закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ. Он, в частности, устанавливает, что вином считается винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта.

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