Нижний Новгород, , 17:23 — REGNUM Компания ООО «Актив городских технологий» отказалась от подписания концессионного соглашения с администрацией Нижнего Новгорода, предметом которого являются платные парковки. Соответствующая информация содержится в постановлении главы города Владимира Панова.

Администрация города предлагает заключить концессионное соглашение с другим участником конкурса — ПАО «Мегафон», сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Планируется, что соглашение будет подписано до конца декабря текущего года.

ИА REGNUM напоминает, конкурс по выбору концессионера сети платных парковой в Нижнем Новгороде завершился в октябре 2019 года. Планируется, что концессия будет заключена на 12 лет. Инвестор должен вложить около 220 млн собственных средств в создание 7,4 тыс. парковок.