Рига, , 17:23 — REGNUM Главный государственный нотариус Гуна Пайдере сообщила, что Lursoft, единый регистр предприятий Латвии, ликвидировал с начала текущего года 413 компаний, которые отказались предоставить информации о своих настоящих владельцах в установленный законом срок. Об этом сообщает портал Press.lv.

По ее словам, у этих компаний с декабря 2017 по ноябрь 2019 было время раскрыть информацию о своих настоящих выгодополучателях.

Пайдере отметила, что в итоге информацию предоставили представители 83% зарегистрированных в Латвии фирм, а среди обществ с ограниченной ответственностью этот процент оказался ещё выше — 97%.

Всего государственный регистр Латвии получил информацию о 91 000 обществ с ограниченной ответственностью. В целом, Гуна Пайдере оценивает предпринимательскую среду в Латвии, как прозрачную.