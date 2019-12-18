Краснодар, , 17:22 — REGNUM Закон о виноделии на Кубани давно ожидаем, это стратегический для региона документ. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя принятие законопроекта, сообщила 18 декабря пресс-служба администрации края.

«Мы давно ждали принятия этого закона. Это стратегический документ для виноделия страны и особенно для Кубани. В законе учтена инициатива Краснодарского края законодательно закрепить понятие виноградопригодных земель. Такие земли на вес золота, и теперь у нас есть правовая база, позволяющая использовать их только по целевому назначению», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, данная мера позволит Краснодарскому краю сохранить около 27 тыс. га площадей виноградников. Также, отметил Кондратьев, новый документ позволяет защитить местных производителей вина.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о виноградарстве и виноделии принят Государственной думой РФ в третьем чтении сегодня, 18 декабря.

Отметим, Краснодарский край сегодня входит в лидеры РФ по объемам выращивания и переработки винограда.