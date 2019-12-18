Бишкек, , 17:17 — REGNUM Власти Киргизии планируют построить первую в республике платную автотрассу при поддержке частных инвесторов. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев, передает Tazabek.

Чиновник отметил, что выбор пал на альтернативную дорогу протяженностью около 100 километров, которая будет проходить по маршруту Бишкек — Кара-Балта — Чалдовар (граница с Казахстаном).

По его словам, стоимость реализации этого проекта оценивается в сумму от $300 млн до $500 млн (от 20,9 млрд до 34,9 млрд рублей).