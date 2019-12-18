Калуга, , 17:03 — REGNUM В Калужской области 18 декабря в Малоярославецком районе губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в торжественной церемонии открытия транспортной развязки в районе села Головтеево. В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания области Александр Ефремов, министр дорожного хозяйства региона Ольга Иванова, глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

В Калужской области завершено строительство автодороги Пресс-служба правительства Калужской области

Новая транспортная развязка даст возможность жителям села Головтеево, железнодорожной станции Ерденево, деревень Максимовка, Подполково, Кашурино, Семынино приезжать в Малоярославец без выезда на платный участок федеральной трассы «М3 Украина».

Для обеспечения беспрепятственного и кратчайшего сообщения с районным центром институтом по проектированию и изысканиям автомобильных дорог ОАО «Союздорпроект» совместно с администрацией Малоярославецкого района при поддержке министерства дорожного хозяйства области была разработана проектно-сметная документация. Строительство дороги вело ООО «Дорстрой — 32».

В Калужской области завершено строительство автодороги Пресс-служба правительства Калужской области

Поздравляя жителей с завершением работ и началом эксплуатации трассы, Анатолий Артамонов отметил, что «дорога имеет большое значение для экономического развития района». «В перспективе необходимо строить дорогу дальше в сторону деревни Максимовки, куда уже пришел инвестор, и активно занимается сельско-хозяйственным производством», — пояснил он.

По словам главы региона, эффективное использование ресурсов позволило в кроткие сроки аккумулировать средства на строительство дороги.

Автодорога имеет IV категорию, две полосы движения, протяженность — около четырех километров.

Финансирование осуществлялось из средств дорожного фонда области. Стоимость работ составила более 130 миллионов рублей.