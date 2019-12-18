Белгород, , 17:04 — REGNUM У корпорации «ГриНН» появился новый владелец, ему принадлежат все 100% акционерного общества. Об этом рассказал основатель торговой сети Николай Грешилов.

Курский бизнесмен подписал документы о продаже корпорации ровно через 27 лет после её создания. Имя нового владельца Грешилов не назвал, пояснив корпоративной газете «Друг для друга», что «журналистам будет интереснее самим выяснить все подробности».

По данным издания «КоммерсантЪ», собственником корпорации стала букмекерская компания 1xBet. Сумма сделки оценивается на уровне 19 млрд рублей.

В корпорацию «ГриНН» входит 27 гипермаркетов «Линия» в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Кроме того, в Орле, Белгороде, Брянске и Курске бизнесмен построил многофункциональные комплексы «МегаГриНН».