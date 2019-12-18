Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Власти Ленинградской области приступили к заключению государственных контрактов на строительство двух новых больших мостовых переходов — через реку Волхов в Киришах и реку Свирь в Подпорожье. Строительство мостов начнется в 2020 году, сообщает 18 декабря пресс-служба областной администрации.

Напомним, необходимость в новых переправах вызвана тем, что старый мост через Волхов, построенный 53 года назад на подъезде к городу Кириши, уже не справляется со значительно увеличившимся потоком легкового и грузового транспорта. На новом мосту будет две полосы, расчетная скорость движения составит 80 километров в час.

Строительство нового моста через Свирь в Подпорожье вызвано необходимостью снижения нагрузки на плотину Свирской ГЭС, по которой сегодня идет движение транспорта.

По оценкам заказчика, ГКУ «Ленавтодор», общая стоимость работ составляет порядка 8 млрд рублей.

«Срок возведения мостового перехода через Свирь составляет шесть лет, через Волхов — пять лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Деньги на строительство мостов заложены в областном бюджете. Кроме этого, региональные власти обратились к федеральным коллегам для выделения федеральных субсидий.

Согласно планам, протяженность нового двухполосного моста через Свирь составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метра. Максимальная разрешенная скорость проезда по нему составит 120 км в час.

Мост через Волхов на подъезде к Киришам построят с низовой стороны рядом с существующим мостовым переходом. Длина нового моста — 437 метров, ширина — 13.

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