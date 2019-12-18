Бишкек, , 16:58 — REGNUM Министерство транспорта Киргизии намерено привлечь частных инвесторов к реализации проекта по строительству тоннеля на 110-м километре автомобильной трассы Бишкек — Ош. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев, передает Tazabek.

По словам чиновника, на строительство тоннеля длиной в 11 километров планируется потратить около $240 млн (15 млрд рублей).

Замминистра отметил, что проезд по тоннелю планируют сделать платным, чтобы он смог окупиться в течение 15 лет.

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