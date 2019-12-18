Бишкек, , 16:54 — REGNUM Кредитный портфель коммерческих банков Киргизии составляет 142,8 млрд сомов (122,3 млрд рублей), что на 11,7% больше показателя начала 2019 года, передает «24.kg» со ссылкой на информацию национального банка республики.

Объем кредитов, предоставленных киргизстанским компаниям и частным лицам в национальной валюте повысился на 15,4%, а в иностранной валюте — вырос на 5,5%.

При этом 35,8% кредитов было предоставлено в долларах США, что на 2,1% меньше показателя начала текущего года.

Среди кредитов в иностранной валюте увеличились займы в торговле и промышленности, уменьшились — в строительстве и сельском хозяйстве.