Москва, , 16:51 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 3,8%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

За период с января по октябрь текущего года реальная заработная плата выросла на 2,5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре, по оценке Росстата, составила 46 549 рублей, увеличившись на 7,7% в годовом выражении.

Реальные располагаемые денежные доходы населения за период с начала 2019 года выросли на 0,2% в годовом выражении.