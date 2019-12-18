Бишкек, 18 декабря 2019, 16:47 — REGNUM За полгода установленные на дорогах Киргизии камеры «Безопасного города» зафиксировали свыше 500 тысяч нарушений правил дорожного движения. При этом нарушители оплатили только 42% штрафов, передает Economist.kg.
Число водителей, выплачивающих штрафы, стремительно уменьшается с каждым месяцем. Если в марте 2019 года штрафы оплатили 72% от нарушителей, то к августу их доля сократилась до 14%.
Почти все плательщики воспользовались 50%-ной скидкой, оплатив выписанные штрафы в течение нескольких дней с момента получения штрафной квитанции. В итоге в рамках «Безопасного города» удалось собрать лишь 289 млн сомов (259 млн рублей) штрафов, или около 20% от общей суммы.
Между тем власти страны рассчитывают получить от оплаченных штрафов за нарушение ПДД 2,3 млрд сомов (около 2 млрд рублей) в течение пяти лет.
В среднем на одного водителя в Киргизии приходится 6 тысяч сомов (5,1 тысячи рублей) штрафов.
Однако достаточно высок процент нарушителей, которым выписаны штрафы на гораздо более крупные суммы:
- до 10 тысяч сомов (до 8,5 тысячи рублей) — 188 043 водителя,
- свыше 10 тысяч сомов (более 8,5 тысячи рублей) — 25 254 водителя,
- свыше 20 тысяч сомов (более 17 тысяч рублей) — 7 632 водителя,
- свыше 50 тысяч сомов (более 42,5 тысячи рублей) — 582 водителя,
- свыше 100 тысяч сомов (более 85 тысяч рублей) — 76 водителей,
- свыше 200 тысяч сомов (более 170 тысяч рублей) — 9 водителей,
- свыше 300 тысяч сомов (более 255 тысяч рублей) — 1 водитель.