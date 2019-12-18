Бишкек, , 16:47 — REGNUM За полгода установленные на дорогах Киргизии камеры «Безопасного города» зафиксировали свыше 500 тысяч нарушений правил дорожного движения. При этом нарушители оплатили только 42% штрафов, передает Economist.kg.

Число водителей, выплачивающих штрафы, стремительно уменьшается с каждым месяцем. Если в марте 2019 года штрафы оплатили 72% от нарушителей, то к августу их доля сократилась до 14%.

Почти все плательщики воспользовались 50%-ной скидкой, оплатив выписанные штрафы в течение нескольких дней с момента получения штрафной квитанции. В итоге в рамках «Безопасного города» удалось собрать лишь 289 млн сомов (259 млн рублей) штрафов, или около 20% от общей суммы.

Между тем власти страны рассчитывают получить от оплаченных штрафов за нарушение ПДД 2,3 млрд сомов (около 2 млрд рублей) в течение пяти лет.

В среднем на одного водителя в Киргизии приходится 6 тысяч сомов (5,1 тысячи рублей) штрафов.

Однако достаточно высок процент нарушителей, которым выписаны штрафы на гораздо более крупные суммы: