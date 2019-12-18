Вильнюс, , 16:43 — REGNUM Самый знаменитый литовский долгострой — национальный футбольный стадион в Вильнюсе, который строят уже больше 30 лет, вновь попытаются достроить, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 декабря.

Самоуправление столицы Литвы сегодня приняло решение о строительстве стадиона компанией Axis industries. Сумма договора — 156 млн евро, а спортивный комплекс с футбольным полем по стандартам UEFA, различными залами и аренами будет более двух десятилетий управляться компанией Kauno arena.

Стадион должны построить к 2023 году. Это не первая попытка. За прошедшие 30 лет стадион начинали строить неоднократно, были разные победители конкурса и разные управляющие компании, но проект постоянно останавливался из-за судебных споров и банкротств компаний.

Новый проект разработал английский архитектор Дэймон Лавель и литовская компания Cloud architektai. На стадионе запланировано 15 тыс. мест. Кроме него, в комплексе будет стадион для лёгкой атлетики, залы для занятий гимнастикой, волейболом, боксом, баскетболом, спортивный музей, библиотека, детский сад на 30 мест и другие помещения.