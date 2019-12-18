Москва, , 16:34 — REGNUM Безработица в России в ноябре 2019 года составила 4,6% от экономически активного населения, как и месяцем ранее. Такие данные приводятся в опубликованном 18 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

По предварительной оценке ведомства, в ноябре 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда.

При этом в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 700 тысяч человек, из которых 500 тысяч человек получали пособия по безработице.

Численность рабочей силы в ноябре, по предварительной оценке, составила 76,2 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.