Москва, 18 декабря 2019, 16:30 — REGNUM Россия обязуется оказывать поддержку отечественным виноградарям и виноделам, но не импортёрам виноматериалов, а лишь тем производителям, кто вкладывает свои средства в выращивание российской качественной винодельческой продукции. Об этом 18 декабря ИА REGNUM заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем итоговом чтении закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ. В соответствии с документом, винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта, считается вином. В законе также появится определение «вино России», к которому относится продукция, полностью произведённая из винограда, выращенного на территории РФ.