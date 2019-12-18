Москва, , 16:30 — REGNUM Россия обязуется оказывать поддержку отечественным виноградарям и виноделам, но не импортёрам виноматериалов, а лишь тем производителям, кто вкладывает свои средства в выращивание российской качественной винодельческой продукции. Об этом 18 декабря ИА REGNUM заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

«Впервые на уровне федерального законодательства государство обязуется оказывать всемерную поддержку, в том числе финансовую, отечественным виноградарям и виноделам, но не импортёрам виноматериалов, а лишь тем производителям, кто вкладывает средства в выращивание российского винограда и изготовление из него качественной винодельческой продукции», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем итоговом чтении закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ. В соответствии с документом, винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта, считается вином. В законе также появится определение «вино России», к которому относится продукция, полностью произведённая из винограда, выращенного на территории РФ.