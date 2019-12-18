Москва, , 16:23 — REGNUM Банки России играет в пользу МВФ и против интересов Российской Федерации, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя жёсткую критику Счётной палаты РФ по адресу Центрального банка.

«У кого-то были иллюзии по поводу работы Центрального банка? Вообще говоря, если речь идёт о том, что Счётная палата должна выступать сторожевым псом существующей администрации, то это совершенно естественно. До этого не было кому «наезжать» на Центральный банк. Теперь такой чиновник появился. Я думаю, что выводы Счётной палаты имеют под собой основание. При нынешнем руководстве Центробанк — это дочерняя структура МВФ, а МВФ заинтересован в поддержке ликвидности мировой долларовой системы за счёт ослабления национальных центров», — сказал Хазин.

Поэтому, как подчеркнул Хазин, совершенно естественно, что Центробанк играет в пользу МВФ и против интересов России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, аудиторы Счётной палаты РФ пришли к выводу, что Центробанк, несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трёхлетку, в основном не сумел добиться ожидаемых результатов. По данным СП РФ, не выполнено восемь из 13 целевых показателей эффективности, а из семи показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один — по величине активов страховых организаций.

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