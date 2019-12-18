Москва, 18 декабря 2019, 16:23 — REGNUM Банки России играет в пользу МВФ и против интересов Российской Федерации, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя жёсткую критику Счётной палаты РФ по адресу Центрального банка.
Поэтому, как подчеркнул Хазин, совершенно естественно, что Центробанк играет в пользу МВФ и против интересов России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, аудиторы Счётной палаты РФ пришли к выводу, что Центробанк, несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трёхлетку, в основном не сумел добиться ожидаемых результатов. По данным СП РФ, не выполнено восемь из 13 целевых показателей эффективности, а из семи показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один — по величине активов страховых организаций.
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