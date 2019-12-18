Нижний Новгород, , 16:22 — REGNUM Со 2 января из международного аэропорта «Стригино» открывается регулярный рейс по маршруту Нижний Новгород — Казань — Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и четвергам на воздушном судне Bombardier CRJ200, рассчитанным на 50 пассажиров. Выполнять перевозки по указанному маршруту будет компания «ЮВТ Аэро».

Время в пути составит 5 часов 10 минут, минимальная стоимость билета в одни конец — 8,9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре аэропорт «Стригино» принял первый субсидируемый рейс из Самары авиакомпании «ИрАэро». Цена билетов составляет от 2050 рублей.