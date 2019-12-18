Москва, , 16:21 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 10 по 16 декабря выросли в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала декабря, по оценке ведомства, составила 0,2%, с начала текущего года — 2,9%.

За последнюю неделю цены на пшено снизились на 1,2%, сахар-песок — на 0,8%, рис — на 0,4%, свинину — на 0,2%.

Одновременно с этим куриные яйца подорожали на 2,3%, гречневая крупа — на 1,4%, мясные консервы, мороженая рыба и сливочное масло — на 0,3%, говядина, вареная колбаса, молоко, сычужные сыры, маргарин, сметана, карамель и чай — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,1%, в том числе на огурцы стали дороже на 0,1%, помидоры — на 2,4%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,1%.