Новочеркасск, Ростовская область, , 16:22 — REGNUM Закон вносит существенный вклад в развитие российского виноделия. Однако в большей степени окажет поддержку крупным предприятиям. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко (Новочеркасск) Ирина Рябчун.

«Закон поможет в первую очередь крупным предприятиям. В основном выиграют Краснодарский край, Дагестан и Крым. На Дону есть несколько больших предприятий, и потенциал Ростовской области в этой отрасли большой. Однако основу донского виноделия составляют крестьянско-фермерские хозяйства, которым будет сложно конкурировать с большими предприятиями. При этом даже для них этот закон сработает в плюс, так как закон призван дать возможность отечественному виноградарству и виноделию развиться», — считает собеседница ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 18 декабря, Госдума приняла закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ, в третьем, итоговом чтении.