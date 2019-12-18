Брянск, , 16:14 — REGNUM Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принят 18 декабря на очередном заседании Брянского городского Совета народных депутатов. Впервые главный финансовый документ областного центра превысил 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе горсовета.

В новый год Брянск войдёт с бездефицитным бюджетом — доходы и расходы составят 10 млрд 203,5 млн рублей. На социальную сферу направят 65% расходов, запланирована реализация 13 муниципальных программ.

«Впервые бюджет города на начало года превысил 10 млрд рублей. Несколько лет назад мы говорили лишь о 5,5 миллиарда. Произошел рост в два с лишним раза. Такая знаковая цифра говорит о том, что город развивается поступательным образом», — отметил председатель комитета горсовета по бюджету, финансам и налогам Валентин Тарасов.

С 1 января 2020 года в Брянске увеличится минимальная заработная плата до 12 130 рублей в месяц. В бюджете также отражена индексация с 1 октября фонда оплаты труда бюджетников на 3,8%.