Москва, , 15:58 — REGNUM Рынок энергоносителей к середине недели не торопится покидать максимумы за последние три месяца, сохраняя позиции немногим выше $66 по сорту Brent, однако 18 декабря к концу дня инициатива может перейти от покупателей к продавцам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Вышедшие поздно ночью данные по запасам от Американского института нефти (API) заставляют усомниться в реалистичности прогнозов в отношении аналогичного отчета от минэнерго. Аналитики ждут сокращения на 1,9 млн баррелей после роста на предыдущей неделе в 822 тыс. баррелей.

Однако не исключено повторение ситуации, как при публикации данных от API, где вместо сокращения на 1,2 млн баррелей рынок увидел их рост на 4,7 млн баррелей. На прошлой неделе история была такой же, и тогда негативный сюрприз привел к 2%-м потерям.

Положение нефтяных «быков» усугубляет и ожидаемое голосование в Палате представителей по импичменту Трампа, которое может ослабить склонность к риску на финансовых рынках и также ударить по нефтяным ценам.

С учетом большинства у демократов в нижней палате Конгресса в одобрении импичмента не приходится сомневаться, дальше этим вопросом займется Сенат. Другое дело, как поведет себя рынок, который сейчас поддерживает активный объем вливаний ликвидности со стороны ФРС, что позволяет сдержанно относиться к шероховатостям в заключенной «первой фазе» между США и Китаем.

Поэтому при реализации указанного выше сценария котировки могут и не продвинуться существенно ниже поддержки в $64,50.

Расширение ограничений ОПЕК+ по нефтедобыче, «примирение» США и Китая и активная работа ФРС по поддержке рынка ликвидностью заставляет сдержанно оценивать масштаб назревшей коррекции», — пояснил эксперт.

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