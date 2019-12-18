Сеул, , 16:01 — REGNUM В Сеуле прошёл корейско-шведский бизнес-саммит. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

По их словам, в мероприятии, прошедшем в пятизвездочном отеле Signiel Seoul, приняли участие более 300 человек.

Известно, что c южнокорейской стороны в саммите приняли участие 250 человек, включая представителей правительства, Samsung Electronics, Hyundai Motor, SK Telecom, Kakao и NC Soft, а со шведской — 100 человек из 60 компаний, включая представителей Ericsson, AstraZeneca, ABB, Saab AB, Scania, а также премьер-министр Стефан Лёвен.

Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере технологий, включая сеть пятого поколения 5G и искусственный интеллект.

Отмечается, что по завершении мероприятия было подписано шесть меморандумов о взаимопонимании.

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