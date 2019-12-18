Москва, , 15:52 — REGNUM Крепкий рубль — мечта большинства жителей России, и недавнее его укрепление считается позитивным моментом, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Но так ли экономически выгодно иметь крепкий рубль, когда, например, тот же американский лидер сетует за ослабление доллара и соответственно за повышение конкурентоспособности товаров.

Продавая свои энергоресурсы за рубеж, Россия получает доллары, экспортеры прямо заинтересованы в слабом рубле. Поэтому все относительно — три волоса на голове — мало, а вот в супе их уже много.

Сейчас рубль получил поддержку от повышенного интереса к рисковым активам из-за прогресса в торговых отношениях между США и Китаем, к которому был нелёгкий путь более года.

Доля нерезидентов в наших ОФЗ также достигла 40%, хорошо это или плохо? Тоже относительно. Если инвестора все разом побегут с emerging markets, то рублю не поздоровится.

А бегство будет вызвано внешними причинами, например, не получилось завершить удачно вторую фазу отношений между Вашингтоном и Пекином.

Пока же для рубля все складывается позитивно. Аппетит к риску, котировки нефти и начавшийся налоговый период придают силы рублю, и он уверен в себе, несмотря на сезонный фактор (конец года).

Технический анализ говорит, что рубль в ближайшее время будет в диапазоне 62,70−62,90», — предполагает эксперт.

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