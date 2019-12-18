Симферополь, , 15:59 — REGNUM Принятый в третьем, окончательном чтении закон о виноградарстве и виноделии обеспечит развитие отрасли в России. Об этом 18 декабря ИА REGNUM сообщил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы РФ Константин Бахарев («Единая Россия»).

«Новый закон поможет отечественным виноградарям и виноделам нарастить объёмы производства, а сама отрасль станет более привлекательной для инвесторов», — уверен парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ, устанавливающий, что вином считается винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта. Если в виносодержащей продукции большее содержание алкоголя (более 22%), то на её этикетке должно быть указано, что продукция не является вином. В законе также появится определение «вино России», к которому относится продукция, полностью произведённая из винограда, выращенного на территории РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о поддержке виноделия и виноградарства в РФ