Москва, , 15:54 — REGNUM В законодательство о государственных закупках в РФ следует внести поправки или полностью его отменить. Об этом 18 декабря заявил депутат Мосгордумы Олег Шереметьев (КПРФ) на заседании законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению депутата, законопроект имеет много недостатков и «это тормозит многие работы». Чтобы исправить ситуацию, Шереметьев предложил подготовить поправки в правой акт и поинтересовался у председателя контрольно-счётной палаты столицы Виктора Двуреченских, готов ли он поддержать эту инициативу.

«Частично согласен с вашей оценкой. Есть и положительные, и отрицательные вещи. Положительные — открытость данные о закупках. Но я хотел бы отметить, что уже четыре года мы проводим аудит закупок. Готовы совместно работать по этому вопросу», — отметил Двуреченских.

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