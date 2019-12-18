Киев, , 15:52 — REGNUM В ноябре 2019 года украинские автолюбители приобрели 8,9 тыс. новых авто, что на 26% выше результата ноября 2018 года. Об этом 18 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место среди моделей на украинском автомобильном рынке в ноябре занял кроссовер Renault Duster. Его предпочли приобрести 680 украинских автовладельцев.

Это в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

На втором месте этого рейтинга расположился кроссовер KIA Sportage с результатом 590 проданных экземпляров — на 33% больше, чем год назад.

Тройку лидеров замыкает седан Renault Logan. Он опустился в этом месяце с первой на третью строчку рейтинга с результатом 420 проданных авто (+56%).

На четвёртом и пятом местах соответственно расположились французский хэтчбек Renault Sandero (400 ед.; +144%) и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (380 ед.; +297%).

Напомним, за 2019 год доля подержанных машин на авторынке Украины выросла до 76%.

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