Москва, , 15:43 — REGNUM В России за 2019 год с фармацевтического рынка отозвано 385 лекарственных препаратов. Основанием послужили данные Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), передаёт «Медвестник».

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В частности, отозвано 21 регистрационное удостоверение: пять в связи с неподтверждением госрегистрации, 16 представляли угрозу здоровью людей. Отмечается, что основная тенденция 2019 года — переход витаминных препаратов из лекарств в БАДы.

Подавляющее большинство лекарств отозваны по решению производителя или уполномоченного юрлица в связи с реорганизацией продуктового портфеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме видят риски роста цен и дефицита лекарств в связи с принятием проекта закона о государственном регулировании цен на ряд препаратов.

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